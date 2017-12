Nuovo album per i Turin Brakes e tour italiano a maggio | News | Concerti | Video



Con sette album alle spalle, una carriera quasi ventennale e milioni di album venduti in tutto il mondo, i Turin Brakes stanno per tornare con un nuovo disco dal titolo Invisible Storm.

Il disco sarà pubblicato da Cooking Vinyl il 26 gennaio prossimo. Would You Be Mine è il primo singolo che anticipa Invisible Storm.

I Turin Brakes, infine, saranno in tour a partire da marzo 2018, e arriveranno in Italia per quattro date a maggio. Di seguito tutte le date. (La redazione)

Turin Brakes tour italiano:

2 maggio, Torino, Astoria

3 maggio, Bologna, Locomotiv Club

4 maggio, Montepradone (Ascoli Piceno), Auditorium Pacetti

5 maggio, Roma, Largo