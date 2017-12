L’EP di debutto dei modenesi Insects Theory | Streaming



Omonimo EP d’esordio per gli Insects Theory, duo modenese composto da Giorgio Bandieri e Giovanni Fiorani.

Nella loro musica coesistono elementi elettronici, trip-hop e rock, in un coacervo di emozioni e suoni nuovi. Tra le influenze, impossibile non menzionare Crystal Castles, Nine Inch Nails, New Order, Nick Cave, God is an Astronaut e Death Grips.

Un approccio squisitamente home made per 5 brani che vogliono apparire come una ventata di freschezza all’interno della scena elettronica italiana. Buon viaggio. (La redazione)

Selftitled by Insects Theory