Best of 2017: i migliori 25 album dell’anno | News | Classifiche



Si avvicina la fine del 2017 e il gioco è sempre lo stesso: scegliere i migliori 25 album dell’anno.

Ecco quindi la classifica finale di Musicletter.it. Per farvi un’idea sul disco e sull’artista, cliccate sulla copertina e ascoltate il brano che abbiamo selezionato per voi. Buon divertimento. (La redazione)

BEST ALBUMS OF 2017 - TOP 25

01. LCD Soundsystem - American Dream (DFA Records)

02. Blanck Mass - World Eater (Sacred Bones)

03. The Dream Syndicate - How did I find myself here? (Anti-)

04. Slowdive - S.T. (Dead Oceans)

05. Brunori Sas - A casa tutto bene (Picicca Dischi)

06. Lorde – Melodrama (Republic)

07. Loyle Carner - Yesterday’s Gone (EMI)

08. Sampha - Process (Young Turks)

09. Iron & Wine - Beast Epic (Sub Pop)

10. Idles - Brutalism (Balley Records)

11. Thundercat - Drunk (Brainfeeder)

12. Bedouine - Bedouine (Spacebomb)

13. Edda - Graziosa Utopia (Woodworm)

14. Alvvays - Antisocialites (Polyvinyl)

15. Mac DeMarco - This Old Dog (Captured Tracks)

16. Perfume Genius – No Shape (Matador)

17. Mount Kimbie - Love What Survives (Warp)

18. Four Tet - New Energy (BMG)

19. Laurel Halo - Dust (Hyperdub)

20. Juana Molina - Halo (Crammed Discs)

21. King Krule - The Ooz (True Panther Sounds)

22. Kelly Lee Owens - S.T. (Smalltown Supersound)

23. Nicole Atkins - Goodnight Rhonda Lee (Single Lock)

24. Waxahatchee - Out in the Storm (Merge Records)

25. The Mountain Goats - Goths (Merge)