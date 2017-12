Distillerie Italiane - Stato di Grazia, 2017 | full album stream



Pubblicato il 2 dicembre 2017, Stato di Grazia è l’album d’esordio della band Distillerie Italiane.

Ogni canzone è una tappa, una stazione per la quale passare, non per fermarsi, ma per bagnarsi in nuove fonti sonore, non necessariamente guidati dalla bussola, ma dalle proprie percezioni.

Il sound dell’album è abbastanza originale: dinamiche dal sapore vintage (kraut, prog e psichedelia) si fondono in una miscellanea in cui post-punk e new-wave sono i pilastri portanti. (La redazione)

