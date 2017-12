Murmure Ã¨ il titolo del nuovo album di Carlot-ta | News | Teaser

Murmure è il titolo del nuovo album di Carlot-ta | News | Teaser



Murmure è il nuovo album della cantautrice e pianista ventisettenne Carlot-ta. Il disco, in uscita a marzo 2018 per Egea Music, raccoglie 11 canzoni originali per organo a canne, voce, percussioni ed elettronica.

L’album, registrato tra Italia, Svezia e Danimarca, è prodotto da Paul Evans, parte del team del Greenhouse Studio di Reykjavik che annovera tra le sue produzioni lavori di Bjork, Sigur Rós, Damon Albarn, Cocorosie e molti altri.

Murmure è il suono che l’aria produce quando entra nei polmoni. In questo disco è il respiro delle canne d’organo, strumento che Carlot-ta ha scelto per comporre questi undici brani, abbandonando per la prima volta il pianoforte.

In Murmure i suoi registri, a volte imponenti, altre intimi e malinconici, si alternano tra composizioni solenni e impetuose, ballate romantiche, valse musette, danze macabre, motivetti synth-pop. Percussioni e tessiture elettroniche dettano il tempo.

Il risultato è un canzoniere cupo e barocco, in cui la musica risente delle influenze nord-europee, del cabaret weimariano, del chamber folk, della canzone francese. Un disco fuori dal tempo che coniuga sonorità arcaiche a una scrittura contemporanea e marcatamente pop. (La redazione)