Una vecchia videocassetta VHS ed ecco il nuovo videoclip dei Sir Rick Bowman | News



I toscani Sir Rick Bowman rovistando nei loro archivi hanno ritrovato una vecchia videocassetta VHS datata 1993 ed hanno voluto utilizzare alcune delle riprese dell’epoca per il videoclip di Tip Of The Tongue, brano estratto dall’album del 2016 intitolato A Quiet Life.

La formazione indie rock, dalle connotazioni psichedeliche, è composta da Riccardo Caliandro (voce e chitarra), Andrea Fattori (chitarra), Francesco Battaglia (basso, cori), Giacomo Di Filippo (tastiere, cori) ed Emanuele Pagliai (batteria).

Nel presentare il video, ecco cosa hanno detto i Sir Rick Bowman: “Abbiamo ritrovato una vecchia videocassetta. Nel 2017 l’occhio non è più abituato a questo tipo di video: niente HD, niente 16/9, niente trama. È fastidioso come una parola che non viene in mente, non-sense come la sigla di una sit-com degli anni ‘80, veloce e sporco come il rock’n'roll: ciò che eravamo, e che siamo. Punto.” (La redazione)