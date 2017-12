Genova Hip Hop Festival: dal 5 al 7 gennaio 2018 | News | Concerti | Festival



Finalmente a Genova viene concessa la possibilità alla cultura Hip Hop di aver spazio su un grande palco per una manifestazione culturale mai vista prima. Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 gennaio 2018 all’RDS Stadium avrà luogo Genova Hip Hop Festival, il primo festival genovese dedicato alla cultura del mondo Hip Hop.

L’intento del festival è quello di far sì che i messaggi fondanti di questo movimento, che ha ormai mezzo secolo, abbiano una propagazione massiva e possano toccare le nuove generazioni con i suoi sani valori di condivisione, multiculturalità e antirazzismo.

L’evento si articolerà su tre giorni, con un parterre di ospiti da All-Star Game del rap italiano. Dai nomi storici, come Bassi Maestro, Good Old Boys (il progetto che unisce Colle Der Fomento e Kaos), Ensi, Luchè, Dargen D’Amico, Stokka & Madbuddy con DJ Shocca; fino ad arrivare alle leve della nuova scuola, rappresentate da gente come Lazza, Bresh, Vaz Tè, Giaime e tanti altri. Assieme a questo verrà data la possibilità ad artisti all’esordio di potersi affermare tramite il contest di freestyle e ai professionisti della danza di darsi battaglia a colpi di breaking sui beat sincopati.

Genova è il posto giusto per questo: è tra le città più importanti sulla scena, che ha determinato la nascita di alcuni dei migliori artisti rap degli ultimi anni, ed è il momento che guadagni il prestigio culturale ed artistico che merita, dando più spazio ed opportunità ai giovani e alla musica. (La redazione)