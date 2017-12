Dan Snaith, aka Daphni, a febbraio 2018 dal vivo in Italia | News | Concerti | Streaming



Il canadese Dan Snaith (Manitoba, Caribou) questa volta arriva in Italia come Daphni per presentare il suo ultimo lavoro Joli Mai ( per ascoltarlo clicca qui ).

Saranno due le date previste in Italia nel 2018: il 2 febbraio al Lanificio 159 di Roma, il 3 febbraio al Dude Club di Milano. (La redazione)