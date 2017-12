Il ritorno alle origini degli Assalti Frontali con il nuovo singolo Piazza Indipendenza | News | Video



Piazza Indipendenza, l’ultimo singolo degli Assalti Frontali, non compreso in altre pubblicazioni.

A un anno dall’uscita di Mille Gruppi Avanzano, il nono album del collettivo romano guidato da Militant A, Piazza Indipendenza apre una nuova stagione del gruppo che annuncia l’intenzione di far uscire singoli inediti a breve scadenza per i prossimi mesi, come si usava alle origini, a volte in versione mixtape (come questo), a volte con produzioni proprie. (La redazione)