Bu Bir Ruya, il nuovo album dei Dirtmusic. Ascolta il primo singolo | News | Video

Bu Bir Ruya, il nuovo album dei Dirtmusic. Ascolta il primo singolo



Nuovo album per i Dirtmusic, progetto di Chris Eckman (The Walkabouts) e Hugo Race (ex Nick Cave and the Bad Seeds), che ospita il prolifico Murat Ertel, parte dei Baba Zula nonché figura di spicco della scena musicale contemporanea turca.

Il quinto disco dei Dirtmusic dal titolo Bu Bir Ruya, in uscita il 26 gennaio 2018 per Glitterbeat Records, fonde in maniera unica rock viscerale, post-punk, funk, world music, elettronica e psichedelia liquida.

Tra ritmi ipnotici e atmosfere da colonna sonora cinematografica, e con uno stile riconoscibilissimo, Bi De Sen Söyle è il primo singolo estratto da Bu Bir Ruya. Buon ascolto. (La redazione)