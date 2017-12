Del mondo il canto, il singolo di Domenico Imperato che anticipa il nuovo album | News | Video



Del mondo il canto è il video del nuovo singolo di Domenico Imperato, brano che anticipa l’uscita del nuovo disco Bellavista a febbraio 2018.

Del mondo il canto è un viaggio in un non-luogo disabitato alla ricerca della libertà . Domenico Imperato, nel video come nella vita, è proprio quell’esploratore in costante ricerca che mescola le sonorità più diverse, unendo un ritmo incalzante a un testo poetico, attraverso le quali il cantautore riuscirà finalmente a scoprire “del mondo il canto”, quell’energia che muove ogni cosa. (La redazione)