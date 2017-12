Slowdive: a marzo 2018 due date in Italia per la band inglese | News | Concerti



Nel 2017 gli Slowdive, punto di riferimento assoluto per lo shoegaze britannico, sono tornati sulle scene dopo 22 anni di silenzio con un nuovo omonimo e bellissimo album, inserito nella nostra lista dei dischi più belli dell’anno.

La band inglese, dopo lungo tour che ha registrato sold out praticamente dappertutto, torna in Europa per una serie di live in cui suonerà i brani dell’ultimo lavoro oltre i loro intramontabili classici.

Gli Slowdive saranno in Italia a marzo 2018 per due imperdibili date: il 3 marzo al Locomotiv di Bologna e il 4 marzo all’Alcatraz di Milano. (La redazione)