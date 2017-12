The Sumner Brothers - To Elliot. In Remembrance of Wolf, 2017 | Full album stream



To Elliot. In Remembrance of Wolf è l’ultima fatica discografica della band alt. country canadese The Sumner Brothers.

Un album di cover che vanno da The Ghost of Tom Joad di Bruce Springsteen a On the Evening Train a Hank Williams, passando per Little Green Apples di Bobby Russell e Carmelita di Warren Zevon.

Sono canzoni oscure, lugubri, dagli arrangiamenti semplici e rudimentali, ma cantante con sincerità e trasporto come solo i fratelli Brain e Bob Sumner sanno fare.

Pubblicato il 15 dicembre 2017 da Sumner Brothers Records, il disco è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)