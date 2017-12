Nuovo album in arrivo per Poppy Ackroyd, esponente della scena minimal e neoclassica | News



Poppy Ackroyd, pianista, violinista, produttrice e compositrice neoclassica, pubblica il suo primo lavoro sulla lunga distanza con One Little Indian dal titolo Resolve.

Cresciuta studiando pianoforte classico, coltivando la passione per l’elettronica sviluppando un personalissimo stile, dopo che per anni s’è fatta notare nella scena grazie alle sue pubblicazioni precedenti e alla sua collaborazione con la Hidden Orchestra.

Dopo essersi fatta notare e aver suonato con grandi nomi come Nils Frahm, l’abile polistrumentista firma con One Little Indian e, forte del successo del precedente mini-album Sketches, la musicista e compositrice britannica è quindi pronta per dare alle stampe il primo album, a oggi la sua produzione più sperimentale e ambiziosa.

Resolve, in uscita il 2 febbraio 2018, si preannuncia un disco intimo e ricercato allo stesso tempo, che esplora le sfide costanti della vita.

Ecco cosa afferma Poppy Ackroyd a proposito del nuovo disco: “Noi tutti arriviamo al compromesso di abbracciare le cose buone della vita mentre affrontiamo difficoltà impreviste e impegnative. Trovare la luce nel buio, passando attraverso la tristezza e il senso di perdita, sviluppando una crescente forza interiore”. (La redazione)