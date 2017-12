Quiet and Peace Ã¨ il titolo del nuovo album dei Buffalo Tom. Ascolta il primo singolo | News

Quiet and Peace è il titolo del nuovo album dei Buffalo Tom. Ascolta il primo singolo | News



I Buffalo Tom, una delle più amate band di Boston, recentemente concluso il tour interamente sold out sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna, in occasione del 25esimo anniversario del loro album capolavoro Let Come Over, hanno appena annunciato l’uscita di un nuovo lavoro discografico.

Si intitola Quiet and Peace ed esce il prossimo 2 marzo su Scrawny/Schoolkids Records. Pieno di immagini nostalgiche e lontane, il nuovo album racconta gli angoli oscuri del New England, tra poetici diari di viaggio, colori sfumati e boschi illuminati dalla luce del litorale.

Quiet and Peace, che arriva dopo Skins del 2011, è stato mixato da John Agnello (Kurt Vile, Sonic Youth, The Hold Steady) e prodotto, per la prima volta, dal concittadino David Minehan (Neightborhoods).

I Buffalo Tom sono Bill Janovitz (voce e chitarra), Chris Colbourn (basso e coro) e Tom Maginnis (batteria).

All Be Gone è il primo singolo estratto da Quiet and Peace. Buon ascolto. (La redazione)