Tre concerti in Italia per i Chemical Brothers | News | Concerti



The Chemical Brothers tornano in Italia la prossima estate con tre date davvero imperdibili: sabato 16 giugno all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), giovedì 19 luglio al Rock in Roma e venerdì 20 luglio all’Ippodromo SNAI - San Siro di Milano.

Il duo composto da Tom Rowlands e Ed Simons, tra gli alfieri dell’elettronica d’Oltremanica insieme ai Prodigy, si è imposto all’attenzione di pubblico e critica grazie ai live pulsanti e alle sonorità sempre innovative: ogni spettacolo è un’esperienza unica pensata ad hoc in ogni minimo dettaglio.

Il loro stile inconfondibile affonda le radici nella musica elettronica, spaziando nel big beat, nel trip hop e perfino nella techno: ne sono un esempio i brani ormai culto Hey Boy Hey Girl, Galvanize, Do It Again, che fanno ballare il pubblico sin dai primi anni Novanta. L’ultimo lavoro è Born in the Echoes, uscito per Virgin EMI. (La redazione)