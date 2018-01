Tuscumbia Ã¨ il nuovo album della formazione americana Belle Adair. Ascolta il primo singolo | News | Streaming

Tuscumbia è il nuovo album della formazione americana Belle Adair. Ascolta il primo singolo | News | Streaming



Dopo il debutto del 2013, The Brave and the Blue, uscirà il 19 gennaio prossimo il secondo album della formazione indie pop americana Belle Adair.

Il disco della band di Florence, Alabama, si intitola Tuscumbia e sarà pubblicato come l’esordio da Single Lock Records.

Prodotto da Tom Schick (Wilco, Mavis Staples), Tuscumbia è anticipato dal singolo Get Away. Buon ascolto. (La redazione)