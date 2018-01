Profligate - Somewhere Else, 2017 | full album stream



Somewhere Else รจ il primo album di Profligate, progetto del cantante e compositore elettronico Noah Anthony.

Pubblicato dall’etichetta di Brooklyn (New York) Wharf Cat Records il 5 gennaio 2018, Somewhere Else รจ un disco che mette insieme elettronica disturbata, atmosfere oscure e rock sperimentale.

Il disco รจ in streaming integrale su nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi