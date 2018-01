American Utopia Ã¨ il nuovo album di David Byrne. Ascolta il primo singolo | News | Video | Streaming

American Utopia è il nuovo album di David Byrne. Ascolta il primo singolo | News | Video | Streaming



Sarà pubblicato il 9 marzo 2018 il nuovo album in studio di David Byrne dal titolo American Utopia.

Dopo Everything That Happens Will Happen Today del 2008 realizzato con Brian Eno e Love This Giant del 2012 con St.Vincent, American Utopia è il primo album da solista a distanza di 14 anni da Grown Backwards del 2004.

Fondatore e frontman dei Talking Heads, creatore della Luaka Bop, produttore discografico, scrittore e molto altro ancora, David Byrne sarà in Italia per tre imperdibili concerti: giovedì 19 luglio al Pala De André di Ravenna, venerdì 20 luglio all’Arena Santa Giuliana di Perugia e sabato 21 luglio 2018 in piazza Unità d’Italia a Trieste.

Everybody’s coming to my house è il primo singolo estratto dal nuovo disco che vedrà la luce su Todomundo/Nonesuch Records. Buon ascolto. (La redazione)