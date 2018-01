Francesco Baiocchi & The Motherboard/s - Molenbeek (Music For Movie), 2018 | full album stream



L’album è la colonna sonora di un documentario su Molenbeek, comune del centro di Bruxelles, che è da mesi al centro delle cronache perché da lì provenivano diversi responsabili degli attentati al Bataclan di Parigi, dell’aeroporto internazionale di Zavantem e della stazione della metro, Maelbeek, nel quartiere europeo di Bruxelles.

Il lavoro è stato realizzato insieme al documentarista Marco Perri. Francesco Baiocchi ne ha curato parte del montaggio e la colonna sonora. Oltre a essere stato usato come colonna sonora del documentario l’album contiene diverse tracce inedite, alcune nate come sonorizzazione per altre installazioni precedenti, altre come brani singoli che l’autore ha scelto però di raccogliere in questo progetto.

L’album di Francesco Baiocchi & The Motherboard/s è una contaminazione di generi, tra ambient, post-rock e musica contemporanea. Buon ascolto. (La redazione)