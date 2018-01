Janvy - Sycamore and Tronic in Northwinding Way, 2018 | full album stream



Dopo il convincente EP d’esordio del 2017, Heads 1899, Janvey Jensson, aka Janvy, torna questa volta con un lavoro sulla lunga distanza.

Si intitola Sycamore and Tronic in Northwinding Way ed è un vortice ipnotico di pop e disturbato, psichedelia a bassa fedeltà e spunti progressive.

Scritto e registrato da Janvy e pubblicato da Carmelite Records lo scorso 1° gennaio 2018, l’album è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi