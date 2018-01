L’album di debutto dei Dunk e le prime date del tour di presentazione | News | Concerti | Video



Dunk è l’omonimo album di debutto della band italiana nata dall’incontro dei fratelli Ettore e Marco Giuradei con Luca Ferrari (Verdena) e Carmelo Pipitone (Marta sui Tubi).

Anticipato dai singoli È altro e Noi non siamo, domani 12 gennaio sarà pubblicato per Woordworm Label, con distribuzione Artist First, l’esordio dei Dunk.

La formazione alternative rock ha annunciato anche le prime date del tour di presentazione. (La redazione)

Tour 2018 // Dunk

(prime date annunciate)

09-feb Brescia Latteria Molloy / Albori d’inverno

10-feb Livorno The Cage

17-feb Firenze Glue

23-feb Sant’Egidio alla Vibrata (TE) Dejavu

24-feb Frattamaggiore (NA) Soundmusic club

08-mar Bologna Locomotiv

10-mar Modena Off

17-mar Milano Serraglio

24-mar Foligno (PG) Supersonic

31-mar Arezzo Karemaski

06-apr Bergamo Druso

07-apr Rovereto (TN) Smartlab

12-apr Roma Monk

14-apr Corneliano d’Alba (CN) Cinema Vekkio

25-apr Torino sudore | X Resistenza - sPAZIO211