Typhoon - Offerings, 2018 | full album stream



Offerings è il nuovo album degli americani Typhoon è in uscita oggi, venerdì 12 gennaio 2018, per Roll Call Records / The Orchard.

I Typhoon sono un collettivo di undici elementi attivo dal 2005, di stanza a Portland, Oregon, e con 4 dischi all’attivo, compreso quest’ultimo.

Quello dei Typhoon è indie rock orchestrale di prima categoria, vicino per classe e qualità allo stile di Bright Eyes, Beirut e Arcade Fire.

Sempre a partire da oggi Offerings è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi