Crater - Unearth, 2018 | full album stream



Crater è un duo elettronico pop dalle sonorità tanto oscure e ipnotiche quanto dance. Artefici del progetto sono due ragazze di Seattle (Washington), Ceci Gomez e Kessiah Gordon, e Unearth è il titolo della loro ultima fatica discografica che arriva a distanza di due anni da Talk to Me so I Can Fall Asleep (2016).

Pubblicato lo scorso 12 gennaio, Unearth è un album a nostro avviso molto bello, suggestivo e trascinante come pochi in questo inizio di 2018.

Dodici tracce scritte e prodotte dalle stesse Crater, masterizzate da Douglas Schadt e in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi