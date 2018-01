Le Faux Ensemble con Double Bind, un disco che esplora territori insoliti | News



Le Faux Ensemble è un quartetto di stanza a Nantes (Francia) nato da un’idea del violoncellista e compositore Benjamin Jarry.

Double Bind è il titolo del loro album di debutto, che poi non è altro che il naturale seguito del primo album da solista di Benjamin, Splendid Isolation del 2012, che mescolava violoncello e suoni campionati.

In uscita il 9 febbraio prossimo per Dissociation, Double Bind è un set di composizioni per due violoncelli, piano, clarinetto e campionamenti dal vivo. Un lavoro suonato da Benjamin Jarry e Suzanne Fischer (violoncelli), Sandy Ralambondrainy (piano) e Clara Bodet (clarinetto).

Double Bind è un disco che esplora territori insoliti, tra pop e musica minimalista, distorsioni e melodie che sembrano evocare tanto Steve Reich e Michael Nyman quanto i My Bloody Valentine. (La redazione)