L’album di debutto dei Loma, progetto di Jonathan Meiburg, Emily Cross e Dan Duszynski. Guarda il video | News



Il 16 febbraio 2018 Sub Pop pubblicherĂ il primo disco omonimo dei Loma, il nuovo progetto di Jonathan Meiburg, meglio conosciuto come il cantante degli Shearwater, e di Emily Cross e Dan Duszynski dei Cross Record.

Un disco che è il risultato di un pellegrinaggio che ha portato i musicisti in giro per tutto il mondo, e che ha gli ha permesso di produrre un disco ricco di emozioni ed ossessivo in relazioni ai suoni.

Meiburg, Duszynski e Cross sono diventati amici nel 2016 quando i Cross Record erano in tour con gli Shearwater.

“Non potevo credere che tutti quei suoni venissero prodotti da solo due persone” dice Meiburg “cosi dopo uno show particolarmente memorabile in Belgio, gli dissi che volevo collaborare con loro perché amavo la loro musica”.

Il trio si rinchiuse in una casa del Texas per vedere cosa potesse venire fuori. Era un periodo molto denso di emozioni anche perché durante la produzione del disco Cross e Duszynski, che erano una coppia sposata, decisero di separarsi.

Cosi quella casa desolata nella quale avevano deciso di rifugiarsi per produrre musica diventò la vera e propria ispirazione dell’album. Si sentono cani che si aggirano intorno al microfono, uccellini che cantano e il vento che soffia tra i ginepri, cicale e rane che cantano le loro melodie da uno stagno poco lontano.

A parte la voce di Cross, ogni musicista ha suonato lo strumento che voleva, quando doveva e in una assenza totali di ruoli.

Questa sensazione di libertà è stata la benzina che ha reso possibile la registrazione e il missaggio di questo documento che descrive alla perfezione quanta energia si possa ottenere lasciando andare qualcosa di davvero prezioso.

Relay Runner è il video del primo singolo estratto dall’omonimo debutto dei Loma. (La redazione)