LCD Soundsystem dal vivo a Ferrara Sotto Le Stelle 2018 | News | Concerti | Festival



Dopo aver dato alle stampe il migliore album del 2017, American Dream, gli LCD Soundsystem di James Murphy tornano in Italia a distanza di 8 anni per un’unica e imperdibile data.

L’appuntamento dal vivo è per mercoledì 13 giugno 2018 nella splendida cornice di Piazza Castello, Ferrara, per la storica rassegna di musica contemporanea, alternativa e indipendente Ferrara Sotto Le Stelle.

Gli LCD Soundsystem sono una delle band simbolo della rinomata “New Golden Age” di New York, insieme a formazioni come The Strokes, Interpol, Yeah Yeah Yeahs. Una band che non ha certo bisogno di presentazioni.

Anche quest’anno Musicletter.it è lieto di essere media partner di Ferrara Sotto Le Stelle. (La redazione)