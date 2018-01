Nuovo album e una data in Italia per gli Awolnation | News | Concerti



Here Come the Runts è il terzo album degli Awolnation, in uscita il 2 febbraio 2018 su Red Bull Records.

Il nuovo disco della formazione americana è stato scritto, prodotto e registrato dal suo stesso leader Aaron Bruno.

Bruno ha iniziato a lavorare a questo disco nel 2016, scrivendo e registrando i pezzi nel suo home studio situato sulle montagne che separano l’Oceano Pacifico dalla periferia di Los Angeles, dove il musicista è cresciuto.

La location e l’atmosfera creatasi durante le sessioni di produzione si riflettono in quello che è il risultato finale e che lo stesso artefice definisce così: “Il disco ha un sentimento che sembra parallelo all’atmosfera che emanano questo paesaggio e queste montagne”.

Here Come the Runts segue i successi raggiunti dall’album di debutto Megalithic Symphony (2011), certificato platino in diversi paesi in tutto il mondo, e l’ultima uscita discografica della band Run (2015) che include la hit Hollow Moon (Bad Wolf).

Il passato degli Awolnation è infatti costellato di successi: oltre 12 milioni di singoli venduti e più di 500 milioni di stream in tutto il mondo, nonché 6 singoli consecutivi nella Top 10 della US Alternative Radio.

Gli Awolnation suoneranno per un’unica data italiana il prossimo 11 aprile al Santeria Social Club di Milano. (La redazione)