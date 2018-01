Al via, su Rai 5, la seconda stagione di Variazioni su Tema con Gegè Telesforo | News | TV

Dopo il successo della prima stagione, torna da mercoledì 17 gennaio 2018 alle 22.35 la trasmissione di Rai5 Variazioni su Tema: 25 episodi da 10 minuti più 3 puntate speciali di 52 minuti in cui Gegè Telesforo +] apre ai telespettatori il dietro le quinte del mondo musicale italiano, incontrando e intervistando con la sua grande verve e ironia grandi artisti ma anche operatori del settore e talenti del futuro.

Un programma inedito, divertente e sagace con il quale Telesforo porta il pubblico all’interno del suo mondo artistico, dei suoi pensieri, dei suoi dubbi più intimi, nei luoghi in cui gli sguardi curiosi delle telecamere e del pubblico spesso non possono entrare.

“Sono contento di lavorare per una rete bella come Rai5 e di proporre per la seconda stagione un programma assolutamente diverso: non credo che a livello nazionale nè internazionale esista qualcosa di simile. ‘Variazioni su Tema’ è una trasmissione totalmente fuori dagli schemi e dalle dinamiche tipiche dei programmi musicali esistenti. Per un musicista appassionato e curioso come sono io, proporre ai telespettatori la musica vista dalla prospettiva di chi la fa, non è soltanto un gioco d’intrattenimento - nonostante si affrontino i temi con molta ironia e con il sorriso sulle labbra - né un veicolo di promozione discografica o di report giornalistici. L’obiettivo è di accrescere l’interesse del pubblico verso la musica, informandolo e incuriosendolo sempre di più.” (Gegè Telesforo)