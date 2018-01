Andrea Labanca con il nuovo album dal titolo Per non tornare | News | Video



Il 26 gennaio prossimo è in arrivo Per non tornare, nuovo album di Andrea Labanca arrangiato e prodotto da Gianluca De Rubertis.

Andrea è un giovane cantautore capace di coniugare testi ironici e mai banali con un suono caratterizzato dalla tradizione milanese di Jannacci e Gaber e dalle produzione contemporanee.

‚ÄúLe parole chiave per spiegare il significato di ‚ÄėPer non tornare‚Äô sono rivoluzione e partenza. Rivoluzione come spostamento che porta a un nuovo punto di vista, partenza come movimento lineare in cui ci si muove da un punto a un altro per fare un viaggio‚ÄĚ. (Andrea Labanca)

Un album che racconta le storie di vari personaggi, capitoli che parlano di amore, viaggi, rivoluzioni, disastri e felicità, in cui si balla, si ride e ci si dispera.

Guarda il video di Ardo, brano estratto dal nuovo album d Labanca in uscita per Goodfellas. (La redazione)