Festival di Sanremo: tutti i vincitori del Premio della Critica, dal 1982 a oggi.

Dal 6 al 10 febbraio 2018 si svolgerà la sessantottesima edizione del Festival di Sanremo, che vedrà la conduzione e la direzione artistica di Claudio Baglioni, affiancato sul palco dell’Ariston da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.

Pur interessandoci il festival soltanto sotto l’aspetto del costume italiano, e ben poco dal punto di vista dei contenuti musicali, abbiamo pensato tuttavia, in prossimità dell’inizio della popolare kermesse, di andare a vedere tutti i vincitori del Premio della Critica a partire dal 1982, anno della sua istituzione.

I vincitori del Premio della Critica del Festival della canzone italiana, dal 1982 a oggi.

1982 - Mia Martini - E non finisce mica il cielo (di I. Fossati)

1983 - Matia Bazar - Vacanze romane (di Marrale, Golzi)

1984 - Patty Pravo - Per una bambola (di Monti)

1985 - Matia Bazar - Souvenir (di Stellita, Marrale, Cossu)

1986 - Enrico Ruggeri - Rien ne va plus (di Ruggeri)

1987 - Fiorella Mannoia - Quello che le donne non dicono (di Ruggeri, Schiavone)

1988 - Fiorella Mannoia - Le notti di maggio (di I. Fossati)

1989 - Mia Martini - Almeno tu nell’universo (di Lauzi, Fabrizio)

1990 - Mia Martini - La nevicata del ‘56 (di Vistarini, Califano, Cantini, Lopez)

1991 - Enzo Jannacci - La fotografia (di Jannacci)

1992 - Nuova Compagnia di Canto Popolare - Pe’ dispietto (di Sfogli, Raffone, Faiello)

1993 - Cristiano De André - Dietro la porta (di D. Fossati, De André)

1994 - Giorgio Faletti - Signor tenente (di Faletti)

1995 - Giorgia - Come saprei (di Todrani, Ramazzotti, Tosetto, Cogliati)

1996 - Elio e le Storie Tese - La terra dei cachi (di Civaschi, Belisari, Conforti, Fasani)

1997 - Patty Pravo - E dimmi che non vuoi morire (di Rossi, Curreri, Ferri)

1998 - Piccola Orchestra Avion Travel - Dormi e sogna (di Servillo, Ciaramella, D’Argenzio, Mesolella, Spinetti, Tronco)

1999 - Daniele Silvestri - Aria (di Silvestri)

2000 - Samuele Bersani - Replay (di Bersani, D’Onghia)

2001 - Elisa - Luce (tramonti a nord est) (di Toffoli, Fornaciari)

2002 - Daniele Silvestri - Salirò (di Silvestri)

2003 - Sergio Cammariere - Tutto quello che un uomo (di Kunstler, Cammariere)

2004 - Mario Venuti - Crudele (di Venuti, Rinaldi)

2005 - Nicola Arigliano - Colpevole (di Fasano, Grottoli, Vaschetti)

2006 - Noa, Carlo Fava e Solis String Quartet - Un discorso in generale (di Fava, Martinelli)

2007 - Simone Cristicchi - Ti regalerò una rosa (di Cristicchi)

2008 - Tricarico - Vita tranquilla (di Tricarico)

2009 - Afterhours - Il paese è reale (di Agnelli, Ciccarelli, D’Erasmo, Gabrielli, Prette)

2010 - Malika Ayane - Ricomincio da qui (di Ayane, De Crescenzo, Arnò)

2011 - Roberto Vecchioni - Chiamami ancora amore (di Vecchioni, Guidetti)

2012 - Samuele Bersani - Un pallone (di Bersani)

2013 - Elio e le Storie Tese - La canzone mononota (di Belisari, Conforti, Civaschi, Fasani)

2014 - Cristiano De André - Invisibili (di Ferraboschi, De André)

2015 - Malika Ayane - Adesso e qui (nostalgico presente) (di Ayane, De Crescenzo, Flora, Caccamo)

2016 - Patty Pravo - Cieli immensi (di Fortunato Zampaglione)

2017 - Ermal Meta - Vietato morire (di Ermal Meta)