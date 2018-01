New Material: il nuovo, sorprendente album dei Preoccupations | News | Video



I Preoccupations tornano alla ribalta a breve distanza dal precedente disco con il miglior album della loro carriera.

Si intitola New Material ed è un disco oscuro di chiara matrice post-punk, costruito su solide basi e da una band all’apice della propria carriera.

I quattro membri della band canadese hanno registrato il nuovo album da soli e in totale isolamento, contando solo sull’aiuto di Justin Meldal-Johnson (M83, Wolf Alice) in fase di mixing per amplificare la potenza della perfetta formula post-punk della band.

New Material, in uscita il 23 marzo 2018 per Jagjaguwar, cementa la posizione dei Preoccupations tra i principali fautori del rock alternativo e contemporaneo.

Espionage è il video del primo singolo estratto dal loro terzo lavoro della carriera, dopo Viet Cong del 2015 e l’omonimo Preoccupations del 2016. (La redazione)