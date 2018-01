Gli Eels tornano in Italia per presentare dal vivo il nuovo album. Ascolta il primo singolo | News | Concerti | Video



L’attesa è finalmente finita e gli Eels tornano in Italia a presentare il loro The Deconstruction sabato 23 giugno alla Rocca Malatestiana di Cesena, nell’ambito della rassegna Acieloaperto.

Dopo quattro anni, gli Eels annunciano l’atteso nuovo album intitolato The Deconstruction, disponibile dal 6 aprile 2018 su E Works/[PIAS] con distribuzione italiana affidata a Self.

La band ha anche svelato la title track e le date del nuovo tour. L’album sarà disponibile in digitale, su cd, doppio vinile 10” e in edizione limitata con un cofanetto contenente due vinili 12”.

Registrato al The Compund di Los Feliz e al The Pie di Pasadena, California, The Deconstruction vede tra i collaboratori Koool G Murder, P-Boo e la The Deconstruction Orchestra & Choir.

L’album è stato prodotto dal frontman E e da Mickey Petralia, per la prima volta alla produzione, dal secondo album del 1998 Electro-Shock Blues.

[quote]“Abbiamo scritto 15 nuove tracce che possono o non possono sembrarvi rock. Il mondo sta impazzendo. Ma se cercate bene, c’è ancora tanta bellezza da trovare. A volte non devi neanche cercarla. Altre invece devi provare a renderla tua. E poi ci sono delle volte in cui devi strappare qualcosa a metà per trovare la bellezza all’interno.” [/quote](Mark Oliver Everett, aka E)

In attesa della pubblicazione, ascolta The Deconstruction, la traccia che dĂ il titolo al disco. (La redazione)