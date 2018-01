Karamazov - Anche senza di te, 2018 | full album stream



Uscirà il 22 gennaio 2018, edito da Revubs, l’album d’esordio di Karamazov dal titolo Anche senza di te.

Anche senza di te è un album che parla della vita dopo la tempesta; Karamazov (pseudonimo del cantautore imolese Federico Bandini attivo dal 2015) vuole andare oltre, immaginandosi gli scenari che si aprono al diradarsi della nebbia. Il risultato è un album malinconico, ma che non evita di inviare segnali di speranza.

“Questo è un album delle piccole cose, non affronta temi attraverso grandi imprese epiche, ma tramite piccole azioni, piccoli gesti, parole non dette”. (Karamazov)

Ho bisogno di te, la canzone scelta come primo singolo, è un pezzo che parla dell’affrontare il mondo in due. È come la tessitura di una tela: la canzone inizia sottile, lieve, sorretta da una linea di chitarra e da una voce tremolante che riversa tutta l’emozione trattenuta da troppo tempo. Proprio come le relazioni, essa si inspessisce, cambia dimensione, prende colore col proseguo dei minuti e giunge ad un trionfo nel finale. Del brano è stato realizzato anche un videoclip, disponibile su YouTube.

“Chi ha sperimentato un amore forte si ritroverà in certe scene, in certi sguardi e in certe situazioni. Dopotutto, l’amore è proprio ciò che può venire riassunto in quella semplice quanto complessa frase: Ho bisogno di te”. (Karamazov)

Anche senza di te di Karamazov è anteprima streaming sul nostro blog a partire oggi. Buon ascolto. (La redazione)