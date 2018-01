L’assalto al domani puÃ² portare illusione, il nuovo singolo dei Vox Kernel | News | Video

L’assalto al domani può portare illusione è il nuovo singolo dei Vox Kernel, quartetto di Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena) nonché nome di punta della label indipendente Floppy Dischi (Pulsatilla, Solaris). Un sound in bilico tra pop e indie rock, emo e canzone d’autore.

È una storia che parla del ‘fato’ che in parte ci porta avanti nella vita, una storia che per noi ha un preciso significato ma che può essere anche liberamente interpretabile dallo spettatore esterno. La cosa più bella è sempre sentire come la gente esterna interpreta e reagisce ai nostri lavori. (Vox Kernel)