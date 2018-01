The Dead Daisies: nuovo album e una data in Italia | News | Concerti



I Dead Daisies annunciano l’uscita di Burn It Down il 6 aprile 2018 su Spitfire Music/SPV con distribuzione italiana affidata ad Audioglobe.

Registrato a Nashville da Marti Frederiksen, la band ha terminato i lavori del suo quarto studio album a dicembre con al mixer Anthony Focx e al mastering il leggendario Howie Weinberg che ha aggiunto il suo tocco magico al lavoro.

Burn It Down è un tornado di suoni che evoca il meglio del rock anni ’70! La band sarĂ in concerto in Italia per un’unica data al Live Club di Trezzo Sull’Adda il 9 maggio 2018.

I Dead Daisies sono Doug Aldrich (Whitesnake, Dio), John Corabi (Mötley Crüe, The Scream), Marco Mendoza (Whitesnake, Thin Lizzy), David Lowy (Red Phoenix, Mink) e da poco si è anche aggiunto alla line up Deen Castronovo (Bad English, Journey).