Yo La Tengo: nuovo album a marzo e una data in Italia a maggio | News | Concerti | Video

Il 16 marzo 2018 sarà pubblicato su Matador Records There’s a Riot Going On, il nuovo album degli americani Yo La Tengo, trio di Hoboken (New Jersey) composto da Ira Kaplan, Georgia Hubley e James McNew.

Il nuovo lavoro discografico della formazione indie rock per eccellenza arriva a distanza di cinque anni da Fade (2013) e circa tre dal disco di cover Stuff Like That There (2015).

Ad anticipare l’uscita di There’s a Riot Going On c’è una traccia di quasi 6 minuti che racchiude (o forse sovrappone) in maniera davvero bizzarra e psichedelica quattro canzoni contenute nel disco.

Gli Yo La tengo saranno in Italia il 15 maggio 2018 al Fabrique di Milano. (La redazione)