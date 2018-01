Nuovo album per la storica formazione americana Superchunk | News | Video



What a Time To Be Alive è il dodicesimo album in studio dei Superchunk, attivi dal 1989, e conferma lo stile e la potenza indie-punk-rock della band americana.

Al nuovo disco hanno partecipato Sabrina Ellis degli A Giant Dog, Katie Crutchfield (Waxahatchee), Stephin Merritt (The Magnetic Fields) e David Bazan.

L’album è stato scritto interamente tra il novembre 2016 e il febbraio 2017 e mixato da Beau Sorensen, che aveva già lavorato sul precedente I Hate Music.

What a Time To Be Alive sarà pubblicato il 16 febbraio 2018 da Merge Records. Ascolta Erasure, singolo estratto dal nuovo disco degli americani Superchunk. (La redazione)