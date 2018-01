Sanremo 2018: ecco i favoriti secondo i bookmaker italiani | News



Abbiamo dato una sbirciata sul sito italiano di scommesse Sisal per vedere chi sono i big favoriti del sessantottesimo Festival di Sanremo, che si svolgerà al teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio 2018.

Secondo le quotazioni degli allibratori italiani a trionfare probabilmente saranno Ermal Meta e Fabrizio Moro (primo posto), seguiti da Mario Biondi (secondo posto) e poi da Noemi (terzo posto).

A ogni modo, ecco la lista completa delle quotazioni dei Campioni in gara, in ordine decrescente, prese dal sito della Sisal.

Pubblichiamo questo elenco per semplice curiosità, per cui vi invitiamo a non sperperare mai il vostro denaro nelle scommesse. Casomai spendeteli per comprare un buon disco o un buon libro. (La redazione)

Sanremo 2018 - Favoriti

3.50 > Ermal Meta e Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”

5.50 > Mario Biondi con “Rivederti”

7.50 > Noemi con “Non smettere mai di cercarmi”

9.00 > Elio e le Storie Tese con “Arrivedorci”

9.00 > Max Gazz√® con “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”

12.00 > Annalisa con “Il mondo prima di te”

12.00 > Giovanni Caccamo con “Eterno”

12.00 > The Kolors con “Frida”

16.00 > Enzo Avitabile e Peppe Servillo con “Il coraggio di ogni giorno”

16.00 > Nina Zilli con “Senza appartenere”

16.00 > Renzo Rubino con “Custodire”

20.00 > Ron con “Almeno pensami”

20.00 > Diodato e Roy Paci con “Adesso”

20.00 > Le Vibrazioni con “Cos√¨ sbagliato”

20.00 > Lo Stato Sociale con “Una vita in vacanza”

20.00 > Luca Barbarossa con “Passame er sale”

20.00 > Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico con “Imparare ad amarsi”

20.00 > Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con “Il segreto del tempo”

25.00 > Decibel con “Lettera dal Duca”

25.00 > Red Canzian con “Ognuno ha il suo racconto”