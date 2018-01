Call Me Lucky Ã¨ il nuovo album di Chris Smither. Ascolta il singolo The Blame’s On Me | News

Call Me Lucky è il nuovo album di Chris Smither. Ascolta il singolo The Blame’s On Me | News



Il cantautore e chitarrista, Chris Smither, è andato ad Austin per registrare due CD con il produttore di lunga data David Goodrich e il sostegno di Billy Conway (Morphine) e Matt Lorenz (The Suitcase Junket).

Registrato nello splendido Blue Rock Studio in Texas, il diciottesimo album di Chris Smither, Call Me Lucky, in uscita il 2 marzo 2018, su Signature Sounds, è il primo album di inediti dell’artista in 6 anni.

Il lavoro di scrittura e touring di Smither resiste alla prova del tempo. Chris Smither, cantautore, chitarrista, bluesman, interprete e musicista per oltre 50 anni. Diciotto dischi e 83 canzoni nel corso della vita, per ora.

E Call Me Lucky è la prova che Chris Smither ha ancora tanto da offrire. Ascolta il singolo The Blame’s On Me. (La redazione)