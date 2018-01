Iron & Wine: unica data in Italia per il cantautore americano | News | Concerti



L’acclamato cantautore statunitense Sam Beam, alias Iron & Wine, dopo anni di assenza, torna in Italia per un’unica data in occasione dell’uscita del nuovo attesissimo album Beast Epic, uscito il 25 agosto 2017 su Sub Pop.

Un disco di facile ascolto ma che non perde mai di tensione, perché Beam è uno di quelli che sa scrivere belle canzoni, mai banali e con uno stile ben riconoscibile.

Beast Epic ( ascoltalo qui ) è senza dubbio uno dei suoi album migliori e, probabilmente, anche il suo lavoro più intimo e graffiante.

Il cantautore statunitense sarà in concerto il 5 febbraio 2018 all’Alcatraz di Milano. (La redazione)