Awakening, il nuovo album del polistrumentista italiano, Gabriele Poso | News



Dopo la raccolta The Languages Of Tambores, il polistrumentista italiano Gabriele Poso ritorna con un nuovo album dal titolo Awakening, in uscita il 30 marzo 2018 su etichetta BBE.

L’album arriva dopo un periodo di profonda trasformazione nella vita privata di Gabriele.

La nascita del mio primo figlio Viktor mi ha portato a ridimensionare la mia carriera musicale, esplorando alternative professionali più sicure. Ma grazie a mia moglie ho compreso che essere differente dal tuo vicino di casa, dal prototipo di uomo ordinario, non ti rende necessariamente sbagliato. Dopotutto, al giorno d’oggi, qualcuno ha realmente delle sicurezze? In realtà , le mie sicurezze, i miei “super poteri”, sono proprio Viktor e la mia famiglia: mi hanno insegnato a credere in me stesso più di quanto non avessi fatto prima, mi hanno insegnato ad accettarmi, a essere un uomo onesto. Questo album ruota tutto intorno a questa presa di coscienza, a questo risveglio. (Gabriele Poso)

Tredici brani che catturano un artista in pieno stato di grazia, tra ritmi afro-latini, elementi jazz, soul e dance, combinati con percussioni stratificate, senza dimenticare la rivisitazione del classico di Roy Avers Everybody Loves The Sunshine.

L’album si pone idealmente su di una linea che parte dalla grande tradizione delle percussioni africane e sudamericane per arrivare all’elettronica futurista.

Awakening è nato spontaneamente, senza limiti né preconcetti:

“La musica sa sempre in che direzione dovrei andare e sa come farmici arrivare. La seguo senza fare domande” (Gabriele Poso)

Dalla musica all’artwork di copertina, questo album segna una grande evoluzione per Poso: il raggiungimento di una maggiore consapevolezza interiore ed artistica. Il messaggio è chiaro, ma Gabriele lo riassume con efficacia: quando si parla di amore “Words never work”. (La redazione)