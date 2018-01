Due concerti evento per i 10 anni dell’etichetta Vrec | News



Sono due gli eventi attualmente in programmazione per festeggiare i dieci anni dell’etichetta Vrec (marchio discografico di davvero comunicazione) che nel 2008 partiva ufficialmente con le pubblicazioni di album originali arrivando a oltre 240 titoli tra album, singoli e compilation.

Sabato 3 febbraio alle 21:00 si terrà una serata unica ad ingresso libero al TeatroAstra di San Giovanni Lupatoto (VR) dove si alterneranno, in versione acustica, alcuni dei migliori artisti veneti dell’etichetta presentati da Francesca Cheyenne, conduttrice televisiva e radiofonica.

Venerdì 16 febbraio alle 22:00 al The Cage Theatre di Livorno si terrà l’evento parallelo con alcune delle migliori band toscane (in collaborazione con Associazione Aeffe) presentate dall’istrionico Rick Hutton, ex volto di VideoMusic

Veneto Sound: al Teatro Astra di s.Giovanni Lupatoto (VR) si alterneranno sul palco sei band venete: i veronesi L’Or ebbero l’onore di inaugurare 10 anni fa le pubblicazioni dell’etichetta con il loro Intimo pensiero; i Methodica, raprresentati dal loro cantante e fondatore Massimo Piubelli hanno portato il marchio Vrec in Europa con i loro ultimo lavoro The Silence of Wisdom; i trevigiani Down to Ground che hanno calcato palchi prestifiosi come Home Festival, Hydrogen Festival, Rock in Roma, Pistoia Blues, il teatro di Taormina, Stadio Euganeo di Padova e molti altri; i Kyras, con il loro pop radiofonico sono stati il gruppo arrivato ai vertici delle classifiche radiofoniche indipendenti; i giovanissimi Endless Hamony, la promessa più giovane della label. Special guest i grandi Mistonocivo: la storica rock band vicentina con migliaia di copie vendute e un palmares d’eccezione ha scelto Vrec per pubblicare l’ultimo lavoro Superego.

Toscana Sound: al The Cage Theatre di Livorno sarà una vera e propria festa a cui prenderanno parte i Fuochi di Paglia recentemente usciti con il nuovo singolo Quel bel ristorantino con ospiti Rick Hutton e Francesco Ceri, la Borrkia Big Band guidata da Stefano Toncelli che ha pubblicato l’anno scorso con Vrec il nuovo album Pausa caffè con i fortunati singoli Ti amo ti odio e Non dormo di notte con Danny Bronzini. A seguire show di Novi per presentare l’esordio da solista Se mi copri rollo al volo, album rivelazione per il compositore, musicista e musicoterapista pisano, fondatore con Francesco Bottai del duo I Gatti Mézzi. Chiuderanno la serata I Matti delle Giuncaie, prima band toscana a firmare con Vrec, attualmente in uscita con il doppio cd live Matti Live - 10 anni di musica matta, un percorso parallelo all’etichetta per una delle formazioni tra le più importanti della Toscana.