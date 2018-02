AustraliA - Tascam Love, 2018 | full album stream



Sarà pubblicato il 25 febbraio prossimo Tascam Love, nuovo album degli italiani AustraliA.

L’album, in uscita per le etichette Resurrection Records di Spokane (Washington) e diNotte Records di Mantova, contiene dieci brani tra cui una rivisitazione in chiave lo-fi di Drop the Boy dei Bros.

Tutte le canzoni sono state registrate con un registratore 4 piste a cassetta del 1988 e ha come riferimenti il dunedin sound, il garage, il post-punk, la psichedelia e il weird pop.

Gli AustraliA sono Olga (synth, batteria, basso) e Mr. Xicano (voce e chitarra), e Tascam Love è in streaming integrale sul nostro blog. Buon Ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi