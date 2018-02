Calibro 35 - Decade, 2018 | full album stream



Decade, pubblicato il 2 febbraio 2018 da Record Kicks, è il nuovo lavoro discografico dei Calibro 35 che celebra i dieci anni di carriera della formazione milanese composta da Cavina, Gabrielli, Martellotta e Rondanini.

Decade è il sesto album in studio dei Calibro 35, tutto di inediti, la cui pubblicazione cade appunto a 10 anni dall’inizio dell’attività della band.

I Calibro 35 - guidati dal vincitore di un Grammy Tommaso Colliva - hanno mosso i propri passi in molti campi e declinato il proprio stile, ormai riconoscibilissimo, su diverse forme di espressione musicale: non solo dischi e moltissimi live, ma anche colonne sonore, produzioni tv, sonorizzazioni, library music, libri e spettacoli teatrali.

Dal punto di vista delle influenze musicali ritroviamo il crime-funk tipico della band milanese a perfezionato, esploso, espanso (SuperStudio), individuiamo le figure dei grandi compositori come Morricone (nella finale struggente Travelers), Bacalov e David Axelrod, affiancati alle influenze afrobeat e cosmic jazz: Psycheground suona come Tony Allen impegnato a scrivere la colonna sonora di una produzione vintage hollywoodiana, mentre Sun Ra si nasconde tra le pieghe ipnotiche di Modo.

Con Decade i Calibro 35, grazie anche alla collaborazione degli Esecutori di Metallo su Carta (ensemble fondato da Enrico Gabrielli e Sebastiano De Gennaro), si confrontano con nuovi metodi compositivi, giocandosi definitivamente e ad armi pari la partita tra le più grandi realtà mondiali di musica strumentale.

I riferimenti spaziano dai collettivi più affini come Jaga Jazzist e Budos Band (Pragma) ad artisti della nuova scena di jazz e hip hop alternativo come Makaya McCraven, Yussef Kamaal e Oddisee (Modulor).

Dopo essere stati campionati da Jay-Z e Dr. Dre, aver condiviso il palco con artisti come Muse, Sharon Jones, Sun Ra e Thundercat, aver dato nuova vita a un importante filone di genere della tradizione musicale italiana e esplorato lo spazio, i Calibro 35 si aprono definitivamente a una contemporaneità che non ha barriere geografiche, grazie a un istinto artistico che permette loro di muoversi fluidamente in una metropoli postmoderna, una città globale e multietnica fatta di infiniti grattacieli, che potrebbe essere in qualsiasi parte del mondo di oggi o del prossimo futuro.

A partire da oggi Decade è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

