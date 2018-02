Tango with Lions - The Light, 2018 | full album stream



Dopo l’esordio del 2010, Verba Time, e cinque anni di distanza da A Long Walk (2013), i Tango with Lions, progetto della cantautrice greca Katerina Papachristou, tornano con un nuovo album che allarga gli orizzonti e le aspettative della band.

Si intitola The Light ed √® un lavoro che racconta il desiderio di emergere verso la luce attraverso nove storie che parlano di separazione, piacere, oscurit√†, nichilismo e molto altro ancora. Nove canzoni diverse per stile, ma con un unico filo conduttore: l’introspezione.

Pubblicato il 19 gennaio scorso via Inner Ear, The Light è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)

