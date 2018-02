Cigarettes After Sex il 9 luglio a Ferrara Sotto Le Stelle 2018 | News | Concerti | Festival



Acclamatissimi dal pubblico internazionale, i Cigarettes After Sex approderanno in una delle location più caratteristiche del nostro Paese: il 9 luglio nel cortile medioevale del Castello Estense in occasione di Ferrara Sotto Le Stelle 2018.

Quello della formazione di Greg Gonzalez, Phillip Tubbs, Randy Miller e Jake Tomsky è un gradito ritorno per il pubblico italiano che, ancora una volta, avrà modo di apprezzare dal vivo il loro dream pop evocativo.

A oggi - per la storica rassegna italiana di musica contemporanea, alternativa e indipendente - sono stati annunciati The Breeders (martedì 5 giugno), LCD Soundsystem (mercoledì 13 giugno), Cigarettes After Sex (lunedì 9 luglio) e Kasabian (mercoledì 17 luglio). (La redazione)