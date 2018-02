Kyle Craft - Full Circle Nightmare, 2018 | full album stream



Full Circle Nightmare è il secondo album del musicista americano Kyle Craft, dieci nuove tracce prodotte da Chris Funk (The Decemberists) e mixate da Trevor Spence, Benjamin Weikel e Brandon Summers.

Pubblicato il 2 febbraio 2018 da Sub Pop, Full Circle Nightmare [b] è un album di rock’n'roll nel pieno senso del termine; un lavoro senza tempo che potrebbe essere stato scritto 50 anni fa.

Craft si è guadagnato la fama di un eccellente cantastorie, un performer unico con una voce davvero speciale.

Dall’uscita di Dolls of Highland, il primo disco, lui e la sua band non hanno smesso di andare in tour per tutta l’America sia come headliner che come supporter di band quali Fruit Bats e Drive-By Truckers, e hanno partecipato varie volte al Newport Folk Fest.

Full Circle Nightmare è un lavoro davvero unico! E a partire da oggi è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi