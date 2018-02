May Your Kindness Remain Ã¨ il nuovo album di Courtney Marie Andrews, protagonista assoluta della nuova scena country | News

May Your Kindness Remain è il nuovo album di Courtney Marie Andrews, protagonista assoluta della nuova scena country | News



Nuovo album in arrivo per Courtney Marie Andrews, protagonista assoluta della nuova scena country americana.

Si intitola May Your Kindness Remain la nuova fatica discografica della giovane cantautrice statunitense, giunta al suo quarto album della carriera dopo una lunga gavetta come turnista con Jimmy Eat World e altri artisti della scena indie rock.

Il nuovo disco sarà pubblicato il 23 marzo per Loose Music, con distribuzione Goodfellas, e prodotto da Mark Howard (già al lavoro con Lucinda Williams, Bob Dylan, Emmylou Harris e Tom Waits), segna un passo in avanti rispetto al folk minimale del precedente Honest Life.

Courtney ora ha dalla sua un suono e una band capaci di risvegliare paragoni con i grandi nomi del passato e del presente del country.

Ascolta Kindness of Strangers, singolo estratto dal nuovo album di Courtney Marie Andrews. Buon ascolto. (La redazione)