Nuovo disco per Sophie Allison, alias Soccer Mommy, astro nascente della scena indie americana | News



Soccer Mommy è lo pseudonimo della musicista ventenne Sophie Allison, astro nascente della scena indie americana.

Se il precedente lavoro Collection era puro bedroom pop (indie rock registrato in modo DIY), ancora in fase sperimentale, il nuovo Clean è pura magia pop che vede la produzione artistica di Gabe Wax (The War On Drugs, Deerhunter, Beirut) e il missaggio di Ali Chant (Perfume Genius, PJ Harvey).

Sophie Allison √® il futuro della scena alternativa americana, capace come poche in questo momento di scrivere splendide pop song dall’estetica indie. Un’artista unica e non comune di cui sentiremo parlare molto in futuro.

Clean sarà pubblicato il 2 marzo 2018 per Fat Possum con distribuzione Goodfellas. Nel frattempo è possibile ascoltare il singolo Cool. (La redazione)